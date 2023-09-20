Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» начал принимать заявки на чемпионат по программированию Yandex Cup

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» начал принимать заявки на чемпионат по программированию Yandex Cup. Его финал впервые за три года пройдет в офлайн-формате – в Казахстане. Призовой фонд составит 7,8 млн рублей, победитель получит 500 тыс. рублей.

«Яндекс» начал принимать заявки на чемпионат по программированию Yandex Cup

Чемпионат по программированию Yandex Cup открыл прием заявок. Подать ее можно на сайте проекта до 29 октября.

В этом году чемпионат пройдет по шести направлениям: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, аналитика, алгоритм и машинное обучение. 

Квалификация (23-29 октября) и полуфинал (4 ноября) пройдут в онлайн-формате. Финал состоится в начале декабря, в него попадут 120 участников. Впервые за три года финал пройдет в офлайн-формате – в Казахстане.

Призовой фонд чемпионата составит 7,8 млн рублей. За первое место полагается 500 тыс. рублей, за второе – 250 тыс., за третье – 200 тыс.

«Яндекс» проводит чемпионаты по программированию с 2011 года.

Фото на обложке: AlexandraPopova / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В «Яндекс.Картах» появились комбинированные маршруты такси и метро
  2. 2 «Яндекс» намерен через суд добиться прав на бренд Ultima в России
  3. 3 Новостные агрегаторы – что это такое и какими они бывают?
  4. 4 Андрей Себрант — нейросеть сможет генерировать уникальные мультики в глухой тайге
  5. 5 8 российских сервисов на замену Trello и Jira

ВОЗМОЖНОСТИ

21 сентября 2023

Game Dev «Синеус»

21 сентября 2023

BI-столица России

22 сентября 2023

IAHD DEI Web Accessibility Hackathon

Все ВОЗМОЖНОСТИ