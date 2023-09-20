«Яндекс» начал принимать заявки на чемпионат по программированию Yandex Cup

«Яндекс» начал принимать заявки на чемпионат по программированию Yandex Cup. Его финал впервые за три года пройдет в офлайн-формате – в Казахстане. Призовой фонд составит 7,8 млн рублей, победитель получит 500 тыс. рублей.

Чемпионат по программированию Yandex Cup открыл прием заявок. Подать ее можно на сайте проекта до 29 октября.

В этом году чемпионат пройдет по шести направлениям: фронтенд, бэкенд, мобильная разработка, аналитика, алгоритм и машинное обучение.

Квалификация (23-29 октября) и полуфинал (4 ноября) пройдут в онлайн-формате. Финал состоится в начале декабря, в него попадут 120 участников. Впервые за три года финал пройдет в офлайн-формате – в Казахстане.

Призовой фонд чемпионата составит 7,8 млн рублей. За первое место полагается 500 тыс. рублей, за второе – 250 тыс., за третье – 200 тыс.

«Яндекс» проводит чемпионаты по программированию с 2011 года.

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