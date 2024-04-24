Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» представил обновленную нейросеть YandexART 1.3

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Диффузионная нейросеть «Яндекса» перешла на новую технологию для генерации изображений — латентную диффузию. Компания представила YandexART 1.3., которая лучше понимает текстовые запросы и создает более точные и реалистичные изображения. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

«Яндекс» представил обновленную нейросеть YandexART 1.3

Компания увеличила датасет, на котором обучалась модель, более чем в два раза. А технология латентной диффузии требует меньше вычислительных мощностей и при этом позволяет генерировать более совершенную графику, пояснили в «Яндексе».

Как устроена технология латентной диффузии

Технология латентной диффузии создает промежуточное представление изображения в формате латентного кода. Это компактное описание с основными данными об изображении в сжатом формате. После этого нейросеть в один шаг разворачивает код в полноценное изображение высокого разрешения. Как отмечают в компании, данный метод эффективнее многоэтапного уточнения картинки в каскадной диффузии.

Также «Яндекс» увеличил датасет, на котором обучалась нейросеть, в два с половиной раза. В него добавили синтетические тесты. Сам набор данных был увеличен до более чем 850 миллионов пар картинок с текстом.

Для того чтобы YandexART учитывала больше деталей из промта, в новой модели используются не один, а два текстовых энкодера, с помощью которых модель переводит текстовый запрос.

Также теперь с помощью YandexART можно создавать картинки в разных форматах: 16:9, 4:3 или 3:4. Обновление уже действует в «Шедевруме», вскоре оно появится и в других сервисах компании.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

Впервые диффузионную нейросеть YandexART компания представила в 2023 году. В «Яндексе» отмечали, что сервис «понимает российский культурный код» и знает важные символы, персонажей и личностей из российской истории.

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Вечный рейв: обзор наушников Commo One
  2. 2 Где слушать музыку в России: список музыкальных сервисов
  3. 3 Как заинтересовать ребёнка программированием: три увлекательных способа
  4. 4 «Яндекс» продал бизнес в России: причины и предположения, как изменится российский IT-рынок
  5. 5 Тренды геосервисов 2024: «умная» навигация, ИИ-симуляция маршрута и «соцсети» на картах
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

24 апреля 2024

IT-чемпионат нефтяной отрасли. Направление «Промышленная автоматизация»

24 апреля 2024

Компенсация затрат на полеты БАС

25 апреля 2024

True Tech Hack

Все ВОЗМОЖНОСТИ