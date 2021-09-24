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Yandex.Cloud инвестирует $30 млн в запуск облачной платформы в Европе

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Yandex.Cloud создаст новый регион облачной платформы в Европе, сообщила пресс-служба компании. Планируется, что до конца 2022 года необходимая для оказания услуг инфраструктура начнет работать на базе трех площадок, расположенных в Германии. Инвестиции составят $30 млн.

Yandex.Cloud инвестирует $30 млн в запуск облачной платформы в Европе

Для работы в Европе Yandex.Cloud будет использовать площадки коммерческого оператора дата-центров, соответствующего немецким, общеевропейским и мировым стандартам надежности и безопасности.

При этом в дата-центрах партнера будет установлено оборудование, разработанное и произведенное под контролем инженеров «Яндекса», такое же как в собственных дата-центрах компании в России.

На первом этапе Yandex.Cloud планирует вложить в развите европейского региона более $30 млн. Основные затраты первого этапа – оборудование и аренда дата-центров. Уже начата подготовительная работа по созданию представительства и формированию команды Yandex.Cloud в Германии.

Российский и европейский регионы будут связаны таким образом, чтобы обеспечить отказоустойчивость и независимость. При этом клиенты Yandex.Cloud смогут одновременно использовать обе локации. Защита данных, расположенных на серверах в европейской юрисдикции, будет регулироваться местными законодательными и нормативными актами

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Фото: Yandex.Cloud

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