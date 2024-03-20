Yandex Cloud расширил возможности для работы с данными

Облачная платформа для бизнеса Yandex Cloud расширяет возможности для работы с данными, сообщили в пресс-службе компании. Благодаря обновлениям компании смогут быстрее и эффективнее создавать дата-проекты в облаке.

Платформа представила сервис для управления метаданными Yandex MetaData Hub, который объединяет сразу несколько функций.

Возможности Yandex MetaData Hub

Функция Connection Manager позволяет делиться подключением к нужным системам управления базами данных (СУБД) по ссылке. Теперь не нужно каждый раз вводить имена и пароли. Для подключения можно будет выборочно выдавать права.

В перспективе сервис добавит функции Schema Registry, что упростит структурирование и управление схемами данных в облаке и Data Catalog.

Новые функции в Yandex DataLens

В сервисе BI-аналитики платформы появились два новых тарифа. Тариф Community предлагает бесплатный доступ ко всем базовым функциям, включая кросс-фильтрацию по чартам. По клику можно фильтровать весь дашбор на одном графике.

Тариф Business предлагает приоритетную поддержку SLA (Service Level Agreement) и возможность безопасно встраивать свои дашборды во внешние системы.

Также в этом тарифе теперь доступно брендирование UI, благодаря чему можно настраивать цвета дашбордов, загружать логотипы в интерфейсе Yandex DataLens.

Также платформа усилила безопасность управляемых баз данных, сообщили в компании. В сервисе Audit Trails теперь можно отслеживать аудитные логи.

Кроме того, Yandex Cloud повысила общий уровень безопасности управляемых баз данных. Теперь пользователи смогут детально отслеживать аудитные логи и визуализировать их.

Также на платформе теперь доступны функция автомасштабирования дисков для PostgreSQL и инструменты для диагностики баз данных.

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