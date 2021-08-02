«Яндекс» проведет чемпионат по программированию с призовым фондом в 6,2 млн рублей

«Яндекс» открыл регистрацию на участие в ежегодном чемпионате по программированию Yandex Cup. Компания увеличила призовой фонд чемпионата в два раза — в этом году он составит 6,2 млн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

Задания рассчитаны на опытных разработчиков, но, по словам пресс-службы компании, будут полезны и начинающим специалистам. Они были подготовлены при участии сотрудников «Яндекса» и похожи на задачи, с которыми разработчики сталкиваются каждый день.

Участники могут выбрать один из шести треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и трек по спортивному программированию «Алгоритм». В треке «Алгоритм» могут принять участие программисты со всего мира — он проводится на русском и английском языках. Остальные направления доступны для участников из России и СНГ.

Участники трека «Машинное обучение» могут выбрать одно из четырех направлений или все сразу. На решение задач у них будет месяц — с 20 сентября по 20 октября. Победителей будет четверо, каждый получит 300 тысяч рублей.

Победители других направлений также получат денежные призы: 1 место — 300 тысяч рублей, 2 место — 250 тысяч, 3 место — 200 тысяч, 4 место — 150 тысяч, 5 место — 100 тысяч. Разработчики, занявшие первые три места в каждом направлении, будут иметь возможность начать свою карьеру в «Яндекс».

С 20 по 26 сентября пройдет пробный турнир, во время которого участники смогут ознакомиться с форматом задач и системой проверки, а с 27 сентября по 3 октября — этап квалификации. По итогам квалификации разработчики выйдут в финал, который состоится 16 октября.

«Яндекс» проводит онлайн-чемпионаты в целях поддержки сообщества разработчиков с 2011 года. В 2020 году в Yandex Cup приняли участие 17 800 человек из 89 стран.

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Фото: Unsplash