Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс» проведет чемпионат по программированию с призовым фондом в 6,2 млн рублей

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

«Яндекс» открыл регистрацию на участие в ежегодном чемпионате по программированию Yandex Cup. Компания увеличила призовой фонд чемпионата в два раза — в этом году он составит 6,2 млн рублей, сообщается в пресс-релизе компании.

«Яндекс» проведет чемпионат по программированию с призовым фондом в 6,2 млн рублей

Задания рассчитаны на опытных разработчиков, но, по словам пресс-службы компании, будут полезны и начинающим специалистам. Они были подготовлены при участии сотрудников «Яндекса» и похожи на задачи, с которыми разработчики сталкиваются каждый день.

Участники могут выбрать один из шести треков: фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, аналитика, машинное обучение и трек по спортивному программированию «Алгоритм». В треке «Алгоритм» могут принять участие программисты со всего мира — он проводится на русском и английском языках. Остальные направления доступны для участников из России и СНГ.

Участники трека «Машинное обучение» могут выбрать одно из четырех направлений или все сразу. На решение задач у них будет месяц — с 20 сентября по 20 октября. Победителей будет четверо, каждый получит 300 тысяч рублей.

Победители других направлений также получат денежные призы: 1 место — 300 тысяч рублей, 2 место — 250 тысяч, 3 место — 200 тысяч, 4 место — 150 тысяч, 5 место — 100 тысяч. Разработчики, занявшие первые три места в каждом направлении, будут иметь возможность начать свою карьеру в «Яндекс».

С 20 по 26 сентября пройдет пробный турнир, во время которого участники смогут ознакомиться с форматом задач и системой проверки, а с 27 сентября по 3 октября — этап квалификации. По итогам квалификации разработчики выйдут в финал, который состоится 16 октября.

«Яндекс» проводит онлайн-чемпионаты в целях поддержки сообщества разработчиков с 2011 года. В 2020 году в Yandex Cup приняли участие 17 800 человек из 89 стран.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Как коронавирус помог определить недостатки алгоритмов ИИ
  2. 2 Cтартап monqlab для предотвращения IT-сбоев привлек первые инвестиции на глобальное развитие
  3. 3 Как понять, что ваш код украли, и можно ли этого избежать
  4. 4 Как пройти в бизнес-акселератор
  5. 5 Как найти хороших педагогов для образовательного проекта?
Какие инструменты и сервисы работают для предпринимателей, а какие нет?
Подробный разбор в выпусках нового подкаста от МТС
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

02 августа 2021

Конкурс стартапов Summer SaaS

03 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

05 августа 2021

CRM Hack

08 августа 2021

MTS StartUp Hub

09 августа 2021

Акселератор ВТБ

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма