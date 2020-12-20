«Яндекс.Еда» начал доставлять на дом фермерские продукты с межрегиональных ярмарок

Сервис «Яндекс.Еда» при участии департамента торговли и услуг правительства Москвы запускает с 18 декабря проект по доставке на дом фермерских продуктов с межрегиональных ярмарок. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

На старте проект покроет половину столичной территории, доставка будет с 5 межрегиональных ярмарок в Западном, Северо-Западном, Восточном и Юго-Западном административных округах. Количество подключенных ярмарок до конца года увеличится до восьми (всего в Москве работают 39 межрегиональных ярмарок).

Сделать заказ можно с 10:00 до 20:00, как в выходные, так и будние дни. Исключение — понедельник (санитарный день). Стоимость доставки зависит от размера корзины и составит от 0 до 199 рублей, по срокам — в течение часа. Продукты доставят курьеры, сотрудничающие с «Яндекс.Едой», и водители-партнеры «Яндекс Go».

Сейчас в «Яндекс.Еде» можно заказать фермерские овощи, фрукты и зелень. В дальнейшем в сервисе появятся молочные продукты, сыры, мясная гастрономия, рыба, кондитерские изделия и другая продукция. Цены такие же, как на ярмарке, говорится в сообщении.

Пользователям не нужно делать заказ в каждой отдельной точке — все продукты собраны на отдельной странице ярмарки. Выбрать продукты для заказа можно в разделе «Фермерских ярмарок» на сайте сервиса и через приложения «Яндекс», «Яндекс.Еде» и «Яндекс Go» для iOS и Android.

Фото: «Яндекс.Еда»