В Яндекс Go появилась возможность разделить поездку по тарифу «Межгород»

В Яндекс Go теперь можно разделить поездку с другим пассажиром даже в тарифе «Межгород», рассказали в компании. Такая поездка обойдется до 30% дешевле, а ее продолжительность увеличится в среднем лишь на 15 минут.

Водитель при выполнении такого заказа получит оплату от всех пассажиров. Если попутчики не найдутся, водитель получит бонус от сервиса.

Поездку по тарифу «Межгород» можно заказать заранее: от трех часов до трех дней. В мобильном приложении отобразятся сведения о наиболее удобных для поездки часах.

Как работает новая услуга

Алгоритм подбирает заказы с похожими маршрутами. В одной машине могут вместе ехать максимум три пассажира: два на заднем сидении и один на переднем.

Забирая пассажира из указанной точки, водитель будет ждать три минуты, после чего может уехать, чтобы не задерживать других клиентов. По пути доступна остановка на 10 минут, но она будет включена в стоимость поездки.

Заказы «Межгород» выполняют водители с высокими рейтингами. При желании от такого заказа можно отказаться: в приложении отобразится, если пункт назначения находится в другом городе.

Фото на обложке: Andrey_Popov / Shutterstock