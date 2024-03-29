В Яндекс Go появилась возможность разделить поездку по тарифу «Межгород»

В Яндекс Go теперь можно разделить поездку с другим пассажиром даже в тарифе «Межгород», рассказали в компании. Такая поездка обойдется до 30% дешевле, а ее продолжительность увеличится в среднем лишь на 15 минут.
Водитель при выполнении такого заказа получит оплату от всех пассажиров. Если попутчики не найдутся, водитель получит бонус от сервиса.
Поездку по тарифу «Межгород» можно заказать заранее: от трех часов до трех дней. В мобильном приложении отобразятся сведения о наиболее удобных для поездки часах.
Как работает новая услуга
Алгоритм подбирает заказы с похожими маршрутами. В одной машине могут вместе ехать максимум три пассажира: два на заднем сидении и один на переднем.
Забирая пассажира из указанной точки, водитель будет ждать три минуты, после чего может уехать, чтобы не задерживать других клиентов. По пути доступна остановка на 10 минут, но она будет включена в стоимость поездки.
Заказы «Межгород» выполняют водители с высокими рейтингами. При желании от такого заказа можно отказаться: в приложении отобразится, если пункт назначения находится в другом городе.
Фото на обложке: Andrey_Popov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Суд аннулировал товарный знак «Я.Такси» по иску «Яндекса»
- 2 «Яндекс» обучил YandexGPT понимать казахский язык
- 3 «Яндекс» начал выявлять фишинговые сайты с помощью ИИ
- 4 Yandex N.V. завершила внутреннюю реструктуризацию «Яндекса» для его продажи
- 5 «Яндекс» представил третье поколение YandexGPT для решения задач в сфере IT
ВОЗМОЖНОСТИ
29 марта 2024
31 марта 2024
31 марта 2024