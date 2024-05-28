«Яндекс» запустил YandexGPT Lite третьего поколения

«Яндекс» представил третье поколение облегченной версии своей генеративной нейросети — YandexGPT 3 Lite. Об этом сообщили в пресс-службе технологической компании.

Новая версия будет доступна пользователям Yandex Cloud через API, уточнили в компании. Там указали, что нейросеть подойдет крупным компаниям со сложными бизнес-процессами. YandexGPT 3 Lite можно использовать для анализа данных, в чат-ботах и других рутинных задач.

В работе обновленной модели сокращено количество ошибок, она дает на шесть процентных пунктов больше правильных ответов, чем предыдущая версия YandexGPT 2 Lite.

«В среднем YandexGPT 3 Lite работает лучше версии предыдущего поколения в 68% случаев», — отметили в «Яндексе».

При обучении использовали технологию curriculum learning, которая позволяет поэтапно усложнять данные. Также компания улучшила модель для оценки качества ответов. В архитектуру добавили технологию Grouped Query Attention, благодаря которой обработка данных производится быстрее.

YandexGPT 3 Lite заменит предшествующую версию в ближайший месяц. Ее можно протестировать бесплатно в демо-режиме.

Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»