«Яндекс» запустил YandexGPT Lite третьего поколения

«Яндекс» представил третье поколение облегченной версии своей генеративной нейросети — YandexGPT 3 Lite. Об этом сообщили в пресс-службе технологической компании.
Новая версия будет доступна пользователям Yandex Cloud через API, уточнили в компании. Там указали, что нейросеть подойдет крупным компаниям со сложными бизнес-процессами. YandexGPT 3 Lite можно использовать для анализа данных, в чат-ботах и других рутинных задач.
В работе обновленной модели сокращено количество ошибок, она дает на шесть процентных пунктов больше правильных ответов, чем предыдущая версия YandexGPT 2 Lite.
«В среднем YandexGPT 3 Lite работает лучше версии предыдущего поколения в 68% случаев», — отметили в «Яндексе».
При обучении использовали технологию curriculum learning, которая позволяет поэтапно усложнять данные. Также компания улучшила модель для оценки качества ответов. В архитектуру добавили технологию Grouped Query Attention, благодаря которой обработка данных производится быстрее.
YandexGPT 3 Lite заменит предшествующую версию в ближайший месяц. Ее можно протестировать бесплатно в демо-режиме.
Фото на обложке: Пресс-служба «Яндекса»
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