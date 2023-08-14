YandexGPT от «Яндекса» начала писать обобщенные отзывы на товары на основе оценок покупателей

Нейросеть YandexGPT от «Яндекса» начала писать обобщенные отзывы на товары на основе оценок покупателей. Чтобы составить резюме с преимуществами и недостатками, нейросети нужно проанализировать не менее десяти отзывов. Результат показывается в карточке товара в поисковике и на «Маркете».

«Яндекс» обучил свою нейросеть YandexGPT составлять обобщенные отзывы на товары. Их можно увидеть в поисковике «Яндекса» и карточке товара на «Яндекс.Маркете», сообщили в компании.

Нейросеть анализирует отзывы покупателей и составляет резюме с преимуществами и недостатками конкретных товаров. При клике на параметр открываются отзывы, в которых о нем говорится.

Чтобы составить свой отзыв, нейросети нужно проанализировать не менее десяти отзывов от покупателей.

«Яндекс» запустил похожую функцию на «Маркете» в 2021 году. «Умные» отзывы были обобщением комментариев к товару в одном посте.

Фото на обложке: Larich / Shutterstock