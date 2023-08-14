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YandexGPT от «Яндекса» начала писать обобщенные отзывы на товары на основе оценок покупателей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Нейросеть YandexGPT от «Яндекса» начала писать обобщенные отзывы на товары на основе оценок покупателей. Чтобы составить резюме с преимуществами и недостатками, нейросети нужно проанализировать не менее десяти отзывов. Результат показывается в карточке товара в поисковике и на «Маркете».

YandexGPT от «Яндекса» начала писать обобщенные отзывы на товары на основе оценок покупателей

«Яндекс» обучил свою нейросеть YandexGPT составлять обобщенные отзывы на товары. Их можно увидеть в поисковике «Яндекса» и карточке товара на «Яндекс.Маркете», сообщили в компании.

Нейросеть анализирует отзывы покупателей и составляет резюме с преимуществами и недостатками конкретных товаров. При клике на параметр открываются отзывы, в которых о нем говорится.

Чтобы составить свой отзыв, нейросети нужно проанализировать не менее десяти отзывов от покупателей.

«Яндекс» запустил похожую функцию на «Маркете» в 2021 году. «Умные» отзывы были обобщением комментариев к товару в одном посте.   

Фото на обложке: Larich / Shutterstock

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