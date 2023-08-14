Нейросеть YandexGPT от «Яндекса» начала писать обобщенные отзывы на товары на основе оценок покупателей. Чтобы составить резюме с преимуществами и недостатками, нейросети нужно проанализировать не менее десяти отзывов. Результат показывается в карточке товара в поисковике и на «Маркете».
«Яндекс» обучил свою нейросеть YandexGPT составлять обобщенные отзывы на товары. Их можно увидеть в поисковике «Яндекса» и карточке товара на «Яндекс.Маркете», сообщили в компании.
Нейросеть анализирует отзывы покупателей и составляет резюме с преимуществами и недостатками конкретных товаров. При клике на параметр открываются отзывы, в которых о нем говорится.
Чтобы составить свой отзыв, нейросети нужно проанализировать не менее десяти отзывов от покупателей.
«Яндекс» запустил похожую функцию на «Маркете» в 2021 году. «Умные» отзывы были обобщением комментариев к товару в одном посте.
Фото на обложке: Larich /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Доходы топ-10 российских блогеров от интеграции рекламы выросли в первом полугодии на 19%
- 2 Автоворонка продаж, UGC-контент и ChatGPT. Маркетинговые инструменты для бизнес-канала в Telegram
- 3 Зачем пиарщикам вести свой Telegram-канал и как делать это лучше
- 4 Только контент и мемы? Как Edtech-проекту вести соцсети и рассказывать о себе
- 5 Выиграть проект в ивент-индустрии поможет успешное предложение для тендера — вот как его составить
ВОЗМОЖНОСТИ
15 августа 2023
15 августа 2023
15 августа 2023