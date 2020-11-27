«Яндекс.Карты» начали показывать загруженность станций метро

Пользователи «Яндекс.Карт» теперь смогут узнать, насколько загружены станции метро в Москве. О запуске нового инструмента Rusbase рассказали в пресс-службе сервиса.

После построения маршрута пути или выбора станции в веб-версии или мобильном приложении сервиса, пользователь увидит на карте метро цветовые индикаторы. Зелёный цвет обозначает малое число людей на станции, оранжевый — среднее. Красным отмечены многолюдные станции.

Фото: «Яндекс.Карты»

Для определения загруженности метро сервис учитывает плотность сигналов GPS. В разработке функции участвовали и пользователи, которые оценивали количество людей вокруг во время передвижения. На основе этих данных была построена модель машинного обучения, которая оценивает обстановку в метро.

В компании считают, что новый сервис поможет переждать час пик или выбрать менее загруженный маршрут, что актуально во время пандемии. По данным «Яндекс.Карт», каждый месяц мобильным приложением и веб-версией сервиса пользуются 50 млн человек.

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