«Яндекс.Лавка» запустила в Москве крупные дарксторы

«Яндекс.Лавка» решила увеличить площади дарксторов в Москве в 2,5-3 раза. Это поможет компании расширить ассортимент товаров из категории «супермаркет» для экспресс-доставки до 6000 наименований.

Общее число крупных дарксторов в компании не раскрыли, сообщили лишь, что первые из них заработают в конце сентября, узнали «Ведомости».

В компании пообещали расширить выбор товаров в уже существующих сегментах и запустить новые, например, «товары для дома и кухни», «горячая выпечка» и проч. Скорость доставки при этом останется прежней – в среднем 14–15 минут.

Во втором квартале оборот «Яндекс.Лавки», по данным Infoline, составил 9,4 млрд рублей с НДС. Сам «Яндекс» сообщал, что товарооборот онлайн-торговли всей компании в первом полугодии 2022 года вырос на 107% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 123,1 млрд рублей.

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