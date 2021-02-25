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«Яндекс.Музыка» добавила видеошоты к музыкальным трекам

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

В «Яндекс.Музыке» появились видеошоты к музыкальным трекам, сообщили RB.ru представители сервиса. В коротких зацикленных видео есть кадры из клипов, а также танцы и истории в исполнении артистов, снятые эксклюзивно для пользователей «Яндекс.Музыки».

«Яндекс.Музыка» добавила видеошоты к музыкальным трекам

Шоты уже добавились у популярных треков Dua Lipa, Zivert, Little Big, MORGENSHTERN, Земфиры, Александра Гудкова, Клавы Коки и других. На момент запуска большинство видеошотов находится в чарте на главном экране приложения сервиса. Он состоит из 100 самых популярных треков и автоматически обновляется каждые несколько часов.

Все треки с видеошотами отмечены специальным значком в виде треугольника в рамке. Для просмотра плеер нужно развернуть на весь экран, видеошот будет показываться одновременно с проигрыванием музыки. Детские треки из «Смешариков», «Фиксиков», «Маши и медведя» будут сопровождать фрагменты мультсериалов.

Для артистов такой формат является новым способом продвинуть свое творчество на «Яндекс.Музыке». Тестовый запуск показал, что треки с шотами «лайкают» на 25% чаще, и почти на столько же процентов больше делятся ими в соцсетях, рассказал руководитель сервиса Андрей Гевак.

«Мы рады, что теперь артисты могут в полном объеме раскрыть свой потенциал и донести до слушателей “Яндекс.Музыки” свое творчество еще и визуально. Сервис воплотил в жизнь очередную крутую идею, и она сразу нашла отклик у наших артистов, в том числе и иностранных», — пояснил директор по маркетингу Warner Music Russia Арам Даниелян.

Например, недавно эксклюзивный видеошот для сервиса записал Masked Wolf, исполнитель хита «Astronaut In The Ocean».

Новая функция доступна всем слушателям в приложениях «Яндекс.Музыки» на Android и iOS.

Фото: пресс-служба «Яндекс.Музыки»

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