«Яндекс.Навигатор» заговорил на удмуртском языке

В приложении «Яндекс.Навигатор» появилась возможность выбрать удмуртский язык. Сервис впервые использует язык народов России. Об этом сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в Facebook.

«Теперь среди привычных нам голосов Басты, Уткина, звезд российского шоу-бизнеса, вы сможете услышать приятную слуху удмуртскую речь!», — пишет Бикузин.

Он также отмечает, что «Яндекс.Навигатор» заговорит голосами сотрудников Дома Дружбы Народов Августины Михайловой и Александра Бикузина. Автором идеи является программист удмуртской молодежной организации «Куара» Григорий Григорьев.

По словам Бикузина, предложение по озвучиванию приложения он направил постпреду главы Удмуртии при президенте РФ Михаилу Хомичу осенью прошлого года. Реализация идеи заняла 3 месяца.

Фото: ресурсныйцентр-анр.рф