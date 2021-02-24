Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Почта 360» запустила Telegram-бота для пересылки сообщений из мессенджера

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Команда «Яндекс.Почты 360» запустила чат-бота для пересылки важных сообщений из мессенджера Telegram в «Почту». Он позволяет отправить нужную информацию в один клик, рассказали RB.ru в «Яндекс.Почте 360».

«Яндекс.Почта 360» запустила Telegram-бота для пересылки сообщений из мессенджера

«Иногда общение в чатах продолжается до глубокой ночи, люди не успевают отвечать на все сообщения, а найти нужные в переписке потом сложно. Чат-бот помогает не терять важные сообщения и отвечать на них тогда, когда удобно», — поясняют в компании.

Почтового чат-бота зовут @YandexMail360_bot. Для начала работы с ним потребуется привязать адрес почты. Затем можно высылать боту сообщения, которые он перенаправит на указанный почтовый ящик.

Также в компании сообщили, что теперь набор сервисов «Яндекс.Почты 360» стал доступен в мобильных приложениях «Почты» и «Диска».

В мобильную «Почту 360» входят «Почта», «Диск», «Календарь», «Телемост» и «Заметки», между которыми можно переключаться. Основные возможности сервиса бесплатные. При этом мобильная «Почта 360» полностью синхронизирована с десктопной версией, поэтому сохраненные в ней данные будут доступны и на компьютере.

Мобильная версия «Яндекс.Почты 360» работает на устройствах с iOS и Android. По заявлению компании, пока что она доступна только части пользователей, но вскоре появится у всех.

Фото: grinvalds / Depositphotos

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2021

Программа открытых инноваций — PwC Venture Hub

28 февраля 2021

Urban Greenhouse Challenge: Reforest

28 февраля 2021

Хакатон 2.0 Power BI Russia

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма