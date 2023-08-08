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«Яндекс» поставил машины прямо у выхода из «Пулково» — такси теперь не придется долго ждать

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс» поставил машины прямо у выхода из зоны прилета аэропорта «Пулково» в Петербурге. Автомобили припаркованы на отдельной площадке рядом с терминалом – такси теперь не придется долго ждать.

«Яндекс» поставил машины прямо у выхода из «Пулково» — такси теперь не придется долго ждать

«Яндекс.Такси» разместил автомобили на площадке рядом с терминалом аэропорта «Пулково». Теперь время подачи машины составит до двух минут, сообщили в компании.

Заказ на поездку из аэропорта смогут взять водители, которые уже припаркованы на специальной площадке, чтобы быстро приехать к клиенту.

«Такой подход обеспечивает быструю подачу и сокращает холостой пробег автомобиля, при этом машины не создают пробку возле терминала», – отметили в «Яндекс.Такси». 

Ранее автомобили такси могли парковаться только на второй линии терминала, а заказы могли брать даже те водители, которые находились далеко от аэропорта.

Фото на обложке: ArtWell / Shutterstock

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