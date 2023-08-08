«Яндекс» поставил машины прямо у выхода из «Пулково» — такси теперь не придется долго ждать

«Яндекс» поставил машины прямо у выхода из зоны прилета аэропорта «Пулково» в Петербурге. Автомобили припаркованы на отдельной площадке рядом с терминалом – такси теперь не придется долго ждать.
«Яндекс.Такси» разместил автомобили на площадке рядом с терминалом аэропорта «Пулково». Теперь время подачи машины составит до двух минут, сообщили в компании.
Заказ на поездку из аэропорта смогут взять водители, которые уже припаркованы на специальной площадке, чтобы быстро приехать к клиенту.
«Такой подход обеспечивает быструю подачу и сокращает холостой пробег автомобиля, при этом машины не создают пробку возле терминала», – отметили в «Яндекс.Такси».
Ранее автомобили такси могли парковаться только на второй линии терминала, а заказы могли брать даже те водители, которые находились далеко от аэропорта.
Фото на обложке: ArtWell /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 RnD и новый транспорт: как создавать инновации на рынке шеринга
- 2 Москва гостеприимная
- 3 Гиды «новой» волны: как сегодня понравиться аудитории и искать заказы на экскурсии
- 4 «Не жалейте внимания и ресурсов на ваших пользователей»: как управляющей компании повысить удовлетворенность пользователей
- 5 Кому Иннополис не подходит для жизни
ВОЗМОЖНОСТИ
08 августа 2023
08 августа 2023
09 августа 2023