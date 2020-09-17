В «Яндекс.Дзене» появились коммерческие ролики с видеорекламой

В «Яндекс.Дзене» появился новый рекламный формат — видео с бесшовным переходом на сайт рекламодателя Scroll2Site. Коммерческие ролики с пометкой «промо» будут отображаться в ленте «Дзена», в том числе на главной странице «Яндекса». Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе сервиса.

Реклама будет доступна и в мобильном приложении «Яндекс.Дзена».

«Рекламодатели могут подробно рассказать про свой продукт и не тратить время и деньги, угадывая правильные таргетинги. Алгоритмы “Дзена” покажут видео тем, кому оно наиболее интересно, и помогут найти новую аудиторию», — комментирует руководитель отдела коммерческих решений «Яндекс.Дзена» Дмитрий Попов.

Он добавил, что механика Scroll2Site с бесшовным переходом на сайт рекламодателя поможет повысить конверсию.

Новый сервис предполагает оплату досмотров и кликов. Продвижение видеороликов доступно в рекламном кабинете сервиса. Отмечается, что для размещения подойдут готовые рекламные ролики и видео из соцсетей. В том числе можно публиковать длинные форматы: распаковки, рум-туры, how-to видео, в которых рассказывается о преимуществах продукта или услуги.

Ранее реклама на платформе размещалась только через рекламную сеть «Яндекса». Ролики проигрывались внутри видео авторов «Дзена».

«Яндекс.Дзен» — это блогерская платформа, алгоритмы которой формируют для каждого пользователя уникальную ленту контента на основе его интересов. По собственным данным, ежедневная аудитория «Дзена» в августе текущего года составила 16,9 млн человек. В среднем пользователи проводили на платформе более 40 минут в день.

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