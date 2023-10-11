Власти Нидерландов начали расследование в отношении бренда такси «Яндекса» Yango. Поводом стал новый российский закон о деятельности такси – согласно ему ФСБ получила доступ к базам данных такси. Регулятор проверяет компанию на нарушение закона о защите данных.

Нидерландские власти начали расследование в отношении Yango, пишет Bloomberg. Компания предоставляет услуги такси от головной компании «Яндекса» Yandex N.V.

Поводом для расследования стало принятие в России нового закона о деятельности такси и соответствующих постановлений. Согласно новым правилам, ФСБ получила доступ к базам данных такси из специального реестра. «Яндекс» числится в этом реестре.

Регулятор Нидерландов проверяет Yango на нарушение европейских законов о защите данных и передачу информации пользователей российским службам.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» ранее сообщили, что соблюдают европейские законы и не передают спецслужбам данные о поездках, совершенных вне России.

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