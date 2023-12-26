Yango «Яндекса» представил медиасервис для Ближнего Востока

Yango «Яндекса» представил бета-версию медиасервиса для стран Ближнего Востока и Северной Африки. Yango Spark — это приложение для фильмов, сериалов, музыки и игр с поддержкой голосового помощника «Ясмина». Полноценный запуск запланирован до конца года, узнал «Коммерсантъ».

Пока приложение работает в ОАЭ, Саудовской Аравии, Катаре, Египте, Бахрейне, Омане и Кувейте, поддерживает английский и арабский языки.

По словам источников издания, подписка на Yango Spark будет аналогична «Яндекс Плюс», а ежемесячная стоимость будет составлять примерно 208 рублей.

Российские медиасервисы «Яндекса» смогут через эту платформу продвигать оригинальный контент. Осложнить продвижение и наполнение сервиса может его российское происхождение и конкуренция со Spotify и Netflix, отмечают эксперты.

Фото на обложке: Maor_Winetrob / Shutterstock