Япония может проверить деятельность Apple и Google

Правительство Японии планирует изучить деятельность компаний Apple и Google на предмет нарушения антимонопольного законодательства.
В июне могут созвать правительственную комиссию, которая будет собирать мнения, в частности, руководителей японских производителей смартфонов по поводу их работы с американскими компаниями. Об этом пишет газета Nikkei.
Отмечается, что в настоящее время доля операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке составляет около 90%. Если эксперты выявят какие-либо подозрительные действия, это может привести к ужесточению антимонопольного законодательства в стране.
Напомним, Еврокомиссия в июне 2020 года начала антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли нормы конкуренции Евросоюза правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих продуктов через App Store.
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Фото: PK Studio /
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