Япония может проверить деятельность Apple и Google

В июне могут созвать правительственную комиссию, которая будет собирать мнения, в частности, руководителей японских производителей смартфонов по поводу их работы с американскими компаниями. Об этом пишет газета Nikkei.

Отмечается, что в настоящее время доля операционных систем Apple iOS и Google Android на японском рынке составляет около 90%. Если эксперты выявят какие-либо подозрительные действия, это может привести к ужесточению антимонопольного законодательства в стране.

Напомним, Еврокомиссия в июне 2020 года начала антимонопольное расследование, чтобы оценить, нарушают ли нормы конкуренции Евросоюза правила Apple для разработчиков приложений о распространении своих продуктов через App Store.

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