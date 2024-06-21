Японские ученые разработали приложение с нейросетью, которая распознает эмоции боли у кошек. Исследователи считают, что оно поможет ветеринарам в диагностике кошачьих заболеваний.
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Исследователи частного исследовательского университета в Японии и токийский стартап Carelogy разработали приложение, которое распознает кошачьи эмоции. Об этом рассказал Reuters.
Приложение оснащено нейросетью на основе машинного обучения. Оно помогает узнать, испытывает ли кошка боль. Сервис обучили на 6 тыс. фотографиях с эмоциями кошек.
За последний год приложением воспользовались более 230 тыс. раз, точность его работы составила 95%.
Согласно научным данным, более 70% кошек в преклонном возрасте страдают артритом и испытывают боль, но не подают об этом вида. Из-за этого лишь 2% кошек получают полноценное лечение.
Фото на обложке: Mariia Romanyk /
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