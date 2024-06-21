Японские ученые разработали приложение с нейросетью, которая распознает эмоции боли у кошек. Исследователи считают, что оно поможет ветеринарам в диагностике кошачьих заболеваний.

Японские ученые разработали приложение с нейросетью, которая распознает эмоции боли у кошек

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