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Японские ученые разработали приложение с нейросетью, которая распознает эмоции боли у кошек

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Японские ученые разработали приложение с нейросетью, которая распознает эмоции боли у кошек. Исследователи считают, что оно поможет ветеринарам в диагностике кошачьих заболеваний.

Японские ученые разработали приложение с нейросетью, которая распознает эмоции боли у кошек
  1. Новости

Исследователи частного исследовательского университета в Японии и токийский стартап Carelogy разработали приложение, которое распознает кошачьи эмоции. Об этом рассказал Reuters.

Приложение оснащено нейросетью на основе машинного обучения. Оно помогает узнать, испытывает ли кошка боль. Сервис обучили на 6 тыс. фотографиях с эмоциями кошек.

За последний год приложением воспользовались более 230 тыс. раз, точность его работы составила 95%.

Согласно научным данным, более 70% кошек в преклонном возрасте страдают артритом и испытывают боль, но не подают об этом вида. Из-за этого лишь 2% кошек получают полноценное лечение.

Фото на обложке: Mariia Romanyk / Shutterstock

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