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Аудитория Yappy — аналога TikTok от «Газпром-медиа» — выросла на 68% в марте

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российская соцсеть Yappy в марте значительно нарастила аудиторию на фоне блокировок зарубежных Facebook, Instagram, а также ограничений на новый контент от TikTok. Объем дневной аудитории соцсети от «Газпром-медиа» вырос на 68%.

Аудитория Yappy — аналога TikTok от «Газпром-медиа» — выросла на 68% в марте

О росте аудитории Yappy сообщили в пресс-службе «Газпром-медиа». Компания является разработчиком платформы.

Согласно информации «Газпром-медиа», объем дневной аудитории социальной сети Yappy в марте вырос на 68% по сравнению с февралем. Среднесуточное количество контента, который выкладывают российские пользователи, вырос в 2,2 раза.

По собственным данным, общее количество видеороликов, доступных на платформе Yappy, достигло 500 тыс.

Yappy – соцсеть с видеороликами, длительностью до 60 секунд. По своему функционалу является аналогом TikTok от компании ByteDance.

«Газпром-медиа» запустил Yappy в конце ноября 2021 года.

Фото на обложке: catherineasquithgallery

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