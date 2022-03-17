Российская соцсеть Yappy в марте значительно нарастила аудиторию на фоне блокировок зарубежных Facebook, Instagram, а также ограничений на новый контент от TikTok. Объем дневной аудитории соцсети от «Газпром-медиа» вырос на 68%.

Аудитория Yappy — аналога TikTok от «Газпром-медиа» — выросла на 68% в марте