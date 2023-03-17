Российская видеоплатформа Yappy будет платить пользователям за контент

Российский аналог TikTok — видеоплатформа Yappy — запустит в апреле проект «Марафон»: авторы контента смогут получать за него вознаграждение.

Для участия в проекте у пользователя должно быть 300 подписчиков и суммарно 5 тыс. просмотров всех видео, опубликованных за последний месяц, узнал РБК.

Пользователю также нужно ежедневно публиковать по одному уникальному нерекламному видео. Авторы, чьи ролики будут лидировать по просмотрам и взаимодействиям, попадут в ежегодный рейтинг топ-100. Каждые 14 дней пользователи, попавшие в этот список, будут получать выплаты согласно условиям.

Другие детали проекта в сервисе не раскрыли.

Фото на обложке: Ignatiev Alexandr / Shutterstock