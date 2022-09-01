Яровая заявила, что цель создателей искусственного интеллекта — уменьшить количество людей

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает, что искусственный интеллект будет конкурировать за природные ресурсы с человечеством. Такое мнение она высказала в ходе выступления перед участниками экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

По мнению Яровой, все претензии и действующие в сторону России санкции связаны с тем, что у страны большое количество природных ресурсов.

«Те, кто выступает против России — им не нужны люди. Им нужны ресурсы. А вы знаете, сколько сегодня съедает искусственный интеллект? Вот те, кто сегодня создают искусственный интеллект — создают его в надежде вытеснить человека.

А кто сегодня потребляет энергию? Люди? Значит, что нужно уменьшить количество людей. Чтобы осталась маленькая группа, обладающая властью и имеющая возможность использовать все это во благо себе с помощью искусственного интеллекта», — заключила зампред Госдумы.

Выступление Ирины Яровой

Яровая не забыла упомянуть и отношение президента России Владимира Путина к этой теме — по ее словам, он всегда обращает внимание на «очень тонкую, нравственную грань» в вопросе искусственного интеллекта.

В своей речи зампред Госдумы также сослалась на выступления президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, с которым, помимо прочего, они взаимодействуют по вопросам парламентского расследования по биолабораториям Пентагона на территории Украины.

Ранее на этом же выступлении Яровая заявила, что на Камчатке нужно создавать биолаборатории, но не те, которые «развернула» Америка на Украине.

Экологический форум «Экосистема. Заповедный край» организован Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь) и правительством Камчатского края. В этом году он проводится с 30 августа по 4 сентября, в нем принимает участие около 450 молодых экологов из 85 регионов страны.

Обложка: пресс-служба форума