Y Combinator увеличил сумму инвестиций в стартапы

Бизнес-инкубатор Y Combinator объявил об увеличении суммы инвестирования в стартапы до $500 тыс. Благодаря этому компании смогут больше сосредоточиться на своих проектах.
Фонд продолжит инвестировать $125 тыс. за 7% компании и добавит еще $375 тыс. по типу SAFE MFN — «мы даем деньги компании сейчас, но на условиях, которые она будет обсуждать с будущими инвесторами», — отметили в акселераторе.
Команда акселератора уверена, что новые условия подтолкнут компании создать стартапы и подать заявку в YC.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Успехи года: 13 побед российских стартаперов на Западе
- 2 7 советов тому, кто хочет вести бизнес в США
- 3 Разработчик GTA и Civilization купит создателя мобильных игр Zynga за $12,7 млрд
- 4 Kismet Ивана Таврина приобрел 100% ГК «Русские Башни»
- 5 Фонд Sistema SmartTech инвестировал 50 млн рублей в платформу MyGig в ходе раунда на 120 млн рублей
ВОЗМОЖНОСТИ
19 января 2022
20 января 2022
21 января 2022