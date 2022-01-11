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Y Combinator увеличил сумму инвестиций в стартапы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бизнес-инкубатор Y Combinator объявил об увеличении суммы инвестирования в стартапы до $500 тыс. Благодаря этому компании смогут больше сосредоточиться на своих проектах.

Y Combinator увеличил сумму инвестиций в стартапы

Фонд продолжит инвестировать $125 тыс. за 7% компании и добавит еще $375 тыс. по типу SAFE MFN — «мы даем деньги компании сейчас, но на условиях, которые она будет обсуждать с будущими инвесторами», — отметили в акселераторе.

Команда акселератора уверена, что новые условия подтолкнут компании создать стартапы и подать заявку в YC.

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Фото на обложке: Unsplash

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