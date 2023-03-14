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Y Combinator сократит на 20% штат и инвестиции в стартапы

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Бизнес-инкубатор Y Combinator на 20% сократит штат и инвестиции в стартапы на поздних стадиях. В акселераторе подчеркнули, что решение никак не связано с банкротством Silicon Valley Bank, клиентами которого были 30% стартапов YC, пишет TechCrunch.

Y Combinator сократит на 20% штат и инвестиции в стартапы

Генеральный директор Y Combinator Гарри Тан сообщил, что инвестиции на поздних стадиях стали «отвлекать от основной миссии» акселератора — вложений на ранних стадиях.

В связи с этим компания уже уволила 17 сотрудников. Гарри Тан подчеркнул, что все изменения в стратегию дальнейшего развития были разработаны до краха SVB.

Банкротство банка Гарри Тан приравнял к вымиранию многих небольших стартапов. Это событие отбросит инновации как минимум на 10 лет назад. «Все маленькие стартапы, завтрашние Google и Facebook*, будут уничтожены, если мы не найдем решение», написал он в Twitter.

Он также организовал петицию, которую сейчас подписали более 5 тыс. руководителей и основателей технологических компаний, с просьбой к конгрессу вмешаться и поддержать предпринимательское сообщество.

  • В марте 2023 года в США обанкротился Silicon Valley Bank. 16-ый по капитализации банк США ($200 млрд) финансировал стартапы Кремниевой долины. 89% депозитов на общую сумму $175 млрд не были застрахованы. Основная часть клиентов банка – стартапы, получившие финансирование от венчурных инвесторов (банк помог профинансировать более 30 тыс. стартапов). 

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

Фото на обложке: dotshock / Shutterstock

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