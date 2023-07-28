Первый зампред ЦБ Юдаева станет советником Набиуллиной

Первый заместитель председателя Банка России Ксения Юдаева покинет должность и с 1 августа станет советников главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. На новом месте Юдаева будет отвечать за взаимодействие с научным и экспертным сообществом.

Ксения Юдаева 1 августа покинет должность первого заместителя председателя Банка России, которую занимала около 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Юдаева продолжит состоять в совете директоров Банка России и станет советником главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной.

«Она продолжит заниматься развитием исследований и аналитики в Банке России, прежде всего научно-методологическим обеспечением кросс-функциональных проектов в области анализа данных и принятия решений на основе данных», – говорится в сообщении ЦБ

Также Юдаева будет отвечать за взаимодействие с научным сообществом и экспертами, а также университетами по вопросам образования и исследований.

Ксения Юдаева стала первым зампредом ЦБ в 2013 году – спустя несколько месяцев после того как регулятор возглавила Эльвира Набиуллина.

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