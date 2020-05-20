YellowRockets и A&A Capital запустили инвестиционную программу Special Situation для стартапов, пострадавших от кризиса. Проекты смогут получить по 2 млн рублей в обмен на 10% в компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе YellowRockets.

YellowRockets и A&A Capital запустили инвестиционную программу — стартапы cмогут получить по 2 млн рублей