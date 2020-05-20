YellowRockets и A&A Capital запустили инвестиционную программу — стартапы cмогут получить по 2 млн рублей
YellowRockets и A&A Capital запустили инвестиционную программу Special Situation для стартапов, пострадавших от кризиса. Проекты смогут получить по 2 млн рублей в обмен на 10% в компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе YellowRockets.
В рамках программы стартапы получат трекинг и консалтинговые услуги. Проектам помогут настроить интернет-маркетинг и автоматизацию продаж. Для них организуют нетворкинг с нужными людьми из пула корпоративных партнеров. Стартапам также окажут поддержку в привлечении следующего раунда инвестиций.
«Решение по одобрению участия в программе и инвестированию принимается за две недели», — рассказали в YellowRockets.
Какие требования предъявляются к стартапам:
- до пандемии они демонстрировали растущую выручку и сходящуюся юнит-экономику;
- сохранили команду проекта;
- имеют план выхода из кризиса и быстрого взлета после пандемии.
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