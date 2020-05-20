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YellowRockets и A&A Capital запустили инвестиционную программу — стартапы cмогут получить по 2 млн рублей

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

YellowRockets и A&A Capital запустили инвестиционную программу Special Situation для стартапов, пострадавших от кризиса. Проекты смогут получить по 2 млн рублей в обмен на 10% в компании. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе YellowRockets.

YellowRockets и A&A Capital запустили инвестиционную программу — стартапы cмогут получить по 2 млн рублей

В рамках программы стартапы получат трекинг и консалтинговые услуги. Проектам помогут настроить интернет-маркетинг и автоматизацию продаж. Для них организуют нетворкинг с нужными людьми из пула корпоративных партнеров. Стартапам также окажут поддержку в привлечении следующего раунда инвестиций.

«Решение по одобрению участия в программе и инвестированию принимается за две недели», — рассказали в YellowRockets.

Какие требования предъявляются к стартапам:

  • до пандемии они демонстрировали растущую выручку и сходящуюся юнит-экономику;
  • сохранили команду проекта;
  • имеют план выхода из кризиса и быстрого взлета после пандемии.
Фото: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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