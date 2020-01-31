YellowRockets вложился в стартап по подбору одежды Capsula

Венчурный фонд YellowRockets вложился в российский стартап по подбору и доставке одежды Capsula . Фонд получил 5% в компании, рассказали Rusbase в YellowRockets.

YellowRockets управляет венчурным фондом Самарской области и инвестирует до 20 млн рублей в стартапы ранних стадий. Сколько YellowRockets вложил в Capsula, не раскрывается.

Capsula доставляет пользователям комплекты одежды, которые для них подобрал стилист. Компания подбирает одежду как женщинам, так и мужчинам.

Чтобы получить комплект, нужно заполнить анкету на сайте. В ней пользователь указывает размер, предпочтения в стиле и кофмортный бюджет. Понравившиеся вещи из комплекта можно купить, остальные Capsula забирает бесплатно.

Разовая доставка стоит 499 рублей, подписка — 199 рублей в месяц или 399 рублей раз в полгода.

Фото: Capsula

Проект в 2019 году основали Павел Шибанов, Анастасия Шибанова и Игорь Студенников. Шибанов раньше работал в Gett, Анастасия Шибанова — в «Додо пицце» и Mars, Студенников раньше занимался инвестициями в компании «МКБ капитал».

По данным ЕГРЮЛ, Capsula зарегистрирована в Самаре, Шибанову и Студенникову принадлежит 41,5% и 41% в компании, Анастасии Шибановой — 17,5%.

Летом 2019 года основатели проекта говорили, что на старте осуществляли доставку комлектов сами. Сейчас это делают логистические партнеры компании — Dalli service и СДЭК. Capsula работает в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В 2020 году Capsula планирует расширить географию присутствия, нарастить количество заказов в месяц до 1000 (сейчас их бывает 100 и более), поключить не менее 150 брендов-партнеров и активнее работать с мужской аудиторией.