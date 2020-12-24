AI Community и Yandex.Cloud проводят онлайн-соревнование для ИТ-специалистов по созданию генеративной музыки

10 декабря стартовало онлайн-соревнование по созданию генеративной музыки Yet Another Data Challenge, организованное сообществом разработчиков в сфере искусственного интеллекта AI Community и облачной платформой Yandex.Cloud. Участникам нужно обучить модель, которая сочиняет продолжение мелодии по заранее заданным первым восьми тактам.

В рамках соревнования организаторы предоставили участникам доступ к сервису для ML-разработки Yandex DataSphere, что позволяет разработчикам решать задачу за минимальное время, и стартовый грант в размере 4 тыс рублей на использование всех сервисов платформы Yandex.Cloud.

Работы участников будут оценивать с помощью «Яндекс.Толоки» по методике side-by-side сравнения.

Конкурс ориентирован на начинающих и опытных специалистов Python, развивающихся в ML-разработке и Data Science.

Заявку на участие уже подали более 1000 человек. Присоединиться к соревнованию можно до 24 декабря включительно. Узнать подробную информацию и зарегистрироваться можно на сайте.

Фото на обложке: Roman Samborskyi/shutterstock.com