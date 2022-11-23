Сеть по доставке суши и роллов «Ёбидоёби» запустила франшизы в странах релокации россиян

Сеть «Ёбидоёби» 2023 году откроет доставку суши и роллов по франшизе в 10-15 странах. Среди них самые популярные направления релоцированных россиян — Казахстан, Турция, Армения, Грузия, Кипр, Азербайджан, Кипр, Израиль, Таиланд, ОАЭ и другие.

«Ёбидоёби» сейчас насчитывает 190 точек в России и три в Казахстане, большинство из них работают по франшизе. Основатель холдинга Puzzle Food, куда входит эта сеть, Константин Зимен сказал, что франчайзи смогут запустить проекты и под другими брендами холдинга – Big Russian Rolls, Puzzle Pizza и «Томат и чеддер», узнали «Ведомости».

Вложения в каждый проект, по его словам, начинаются от 1,5 млн рублей, Зимен уверен, что окупить эти затраты можно будет менее чем за год.

Омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы и владелец сети «Мясо & рыба» Сергей Миронов считает, что запускать франшизу стоит при наличии экслюзивного продукта. У «Ёбидоёби» же, по его словам, из уникального только агрессивный маркетинг. Доставку роллов можно запустить и без франшизы, подчеркнул он.

По данным Statista, в 2022 году объем мирового рынка онлайн-доставки может достичь $770 млрд, из которых $460 млрд приходится на доставку продуктов, а остальное – на доставку готовой еды. При этом эксперты прогнозируют его замедления на фоне неопределенности макроэкономических условий и стремления населения экономить деньги. Рынок онлайн-доставки еды в странах СНГ, по оценкам этой компании, в этом году составит $5,42 млрд.

Фото на обложке: «Ёбидоёби»