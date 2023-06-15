Россияне создали на Бали онлайн-классифайд недвижимости

Разработчики из Новосибирска создали на Бали онлайн-классифайд недвижимости YoFlats. Ресурс позволяет на карте выбрать подходящее для снятия в аренду или покупки жилье. До конца года команда планирует вывести сервис на другие рынки Азии.

О запуске стартапа RB.RU рассказал представитель YoFlats.

Сервис является онлайн-классифайдом недвижимости на Бали – аналогом российского «Циана». По словам разработчиков, его особенностью является возможность выбрать подходящий для занятия в аренду или покупку объект недвижимости на карте.

Платформа агрегирует объявления из различных источников, в том числе закрытых. Предложения проходят валидацию на актуальность, уточнили в YoFlats.

На данный момент команда разработчиков состоит из 12 человек, к концу 2023 года штат планируют расширить до 40 человек. Также до конца года команда рассчитывает вывести сервис на другие рынки Азии.

Инвестиции в проект составили 1,5 млн рублей собственных средств разработчиков. К концу 2023 года они планируют довести долю сервиса на рынке онлайн-классифайдов недвижимости на Бали до 50-70%, на новых азиатских рынках – до 15-20%.

YoFlats основали разработчики из Новосибирска Кирилл Маслов (CEO), Алексей Попов (COO) и Егор Маслов (CTO).