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«ЮMoney» запустил собственный маркетплейс

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский сервис онлайн-платежей запустил раздел «Покупки». В нем собрано около 50 тыс. товаров из интернет-магазинов для быстрого шопинга с кэшбэком и скидками. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

«ЮMoney» запустил собственный маркетплейс

Пользователи смогут приобрести косметику, зоотовары, товары для дома, онлайн-курсы и другое. Постепенно в приложение будут добавляться новые магазины.

Товары можно будет найти по названию и категориям, выбирать предложения со скидками и кэшбэком. Понравившиеся вещи можно сохранить в список покупок и не искать снова.  Доставкой занимается сам магазин.

Сейчас в «Покупках» действует специальное предложение для тех, у кого включен кэшбэк: 5% баллами за платежи кошельком ЮMoney или привязанной к нему картой. Баллы придут мгновенно — их можно сразу потратить, и не обязательно в приложении ЮMoney.  В некоторых магазинах доступна оплата по частям. 

В приложение могут попасть продавцы, которые принимают оплату на сайте через «ЮKassa» и кошелек «ЮMoney». Если все это есть, то останется написать только своему менеджеру «ЮKassa» и передать список товаров для приложения «ЮMoney».

Оформление заказа и оплата проходят на сайте интернет-магазина. При этом не нужно следить за отзывами и конкурировать с сотнями других мерчантов, как это происходит в работе с маркетплейсами.

В начале июня «ЮMoney» запустил переводы с кошелька из России в Узбекистан и Казахстан. Комиссия за операцию составляет 3%. Максимальная сумма единовременного перевода в Казахстан с учетом комиссии — 85 тыс. рублей, в Узбекистан — 35 тыс. рублей.

Фото на обложке: Blue Planet Studio / Shutterstock

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