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Клиенты «ЮMoney» смогут оформить виртуальные карты «Мир»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» осенью начнет выпускать виртуальные банковские карты «Мир». Срок действия — пять лет, выпуск и обслуживание — бесплатные. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Клиенты «ЮMoney» смогут оформить виртуальные карты «Мир»

Клиенты смогут оформить карту в мобильном приложении или на сайте сервиса с любым статусом кошелька. При открытии кошелька «Мир» будет выпускаться автоматически. 

Карта и кошелек дополняют друг друга: у них разные номера, но баланс общий. Мобильное приложение должно быть последней версии.

Этой картой можно будет расплачиваться за любые онлайн-покупки по всей России. Клиенты со смартфоном на ОС AndroidTM и встроенной функцией NFC смогут подключить карту к приложению Mir Pay. Это позволит расплачиваться бесконтактно с помощью телефона в метро, магазинах, кафе, на заправках и т. д.

С этой карты также можно снимать деньги в банкоматах различных банков с бесконтактным считывающим устройством. При идентифицированном статусе кошелька ежемесячный лимит на снятие наличных 1,3 млн рублей. Ограничения на переводы по номеру телефона без комиссии — до 100 тыс.рублей.

Фото на обложке: Sergio Photone / Shutterstock

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