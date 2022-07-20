Клиенты «ЮMoney» смогут оформить виртуальные карты «Мир»

Российский сервис электронных платежей «ЮMoney» осенью начнет выпускать виртуальные банковские карты «Мир». Срок действия — пять лет, выпуск и обслуживание — бесплатные. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Клиенты смогут оформить карту в мобильном приложении или на сайте сервиса с любым статусом кошелька. При открытии кошелька «Мир» будет выпускаться автоматически.

Карта и кошелек дополняют друг друга: у них разные номера, но баланс общий. Мобильное приложение должно быть последней версии.

Этой картой можно будет расплачиваться за любые онлайн-покупки по всей России. Клиенты со смартфоном на ОС AndroidTM и встроенной функцией NFC смогут подключить карту к приложению Mir Pay. Это позволит расплачиваться бесконтактно с помощью телефона в метро, магазинах, кафе, на заправках и т. д.

С этой карты также можно снимать деньги в банкоматах различных банков с бесконтактным считывающим устройством. При идентифицированном статусе кошелька ежемесячный лимит на снятие наличных 1,3 млн рублей. Ограничения на переводы по номеру телефона без комиссии — до 100 тыс.рублей.

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