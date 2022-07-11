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Клиенты «ЮMoney» смогут расплачиваться смартфоном по QR-коду «Сбера»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис «ЮMoney» запустил возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода «Сбера». Для этого клиентам необходимо считать смартфоном код с логотипом «Плати QR». Об этом RB рассказали в пресс-службе компании.

Клиенты «ЮMoney» смогут расплачиваться смартфоном по QR-коду «Сбера»

Покупки можно будет оплатить без наличных, карты и без поддержки смартфоном бесконтактных платежей. После сканирования QR-кода нужно лишь подтвердить покупку в мобильном приложении сервиса.

Узнать, доступна ли в магазине оплата по QR-коду, покупатели могут по специальной наклейке «Сбера» с QR-кодом, размещенной на дверях торговой точки или в кассовой зоне.

Клиенты также смогут оформить возврат товара, оплаченного по QR-коду. Для этого им нужно будет обратиться к продавцу. В пресс-службе сервиса отметили, что эта процедура не отличается от возврата товара, который оплачен наличными или картой.

Фото на обложке: Unsplash

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