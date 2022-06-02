«ЮMoney» запустил переводы с кошелька в Казахстан и Узбекистан

«ЮMoney» запустил переводы с кошелька из России в Узбекистан и Казахстан. Комиссия за операцию составляет 3%. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе сервиса.

Деньги в Казахстан владельцы кошельков «ЮMoney» могут отправлять на карты Visa и Mastercard, а в Узбекистан — на карты платежных систем Uzcard и Humo.

Корреспондент RB.RU проверил возможность переводов: деньги можно отправить только с сайта сервиса, в мобильном приложении они пока недоступны.

На сайте нужно зайти в раздел «Переводы» и выбрать страну и платежную систему, указать номер карты получателя и сумму перевода. После этого нужно подтвердить операцию. Переводы осуществляются только в российских рублях. Зачисление средств заняло пару минут.

В узбекском Hamkorbank подтвердили возможность получение платежей с кошелька на местные карты двух систем, добавив, что переводы зависили только от отправителя — «ЮMoney».

Максимальная сумма единовременного перевода в Казахстан с учетом комиссии — 85 тыс. рублей, в Узбекистан — 35 тыс. рублей.

Услуга «Яндекс.Деньги» (бывшее название «ЮMoney») запустилась в Узбекистане в 2020 году. Сервис работал благодаря сотрудничеству Uzcard с российской платежной системой «Мир».

Позднее ЦБ России ограничил трансграничные операции «ЮMoney» проводить переводы физлиц от и в адрес иностранных компаний. Идентифицировать статус своего кошелька можно в Hamkorbank, но операция по пополнению кошелька пока недоступна.

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