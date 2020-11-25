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YouDrive запустил функцию аренды машины для дальних поездок

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Сервис каршеринга YouDrive запустил функцию «Радиус». Она позволяет совершать поездки на большие дистанции — до 2 тысяч километров. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

YouDrive запустил функцию аренды машины для дальних поездок

Услуга работает во всех городах присутствия сервиса на выделенном автопарке. Такие автомобили можно найти по фильтру «Радиус» в приложении YouDrive.

Воспользоваться функцией можно в рамках пакетных тарифов за километраж отдаления от зеленой зоны:

  • 500 км — 500 рублей,
  • 1 000 км — 1 тысяча рублей,
  • 2 000 км — 2 тысячи рублей.

При этом выезжать за границы России нельзя. Завершать аренду можно только в том же городе, где началась поездка. Платные парковки в других городах оплачиваются пользователями самостоятельно.

Отмечается, что на «Радиус» распространяются скидки по уровню рейтинга и другим скидочным программам. Более того, для пользователей на 3-4 уровне расширение до 500 километров будет бесплатным, на 5-7 уровне — до 1 тысячи километров, на 8 уровне — до 2 тысяч.

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«Мы ... открыли все города и любые направления в радиусе 2 тысяч километров от городов, где мы есть. Эта функция — еще один шаг к отказу от личного автомобиля, пользователи больше не ограничены в использовании арендованного автомобиля территориально», — комментирует гендиректор YouDrive Борис Голиков.

YouDrive — платформа транспортных услуг, включающая в себя каршеринг YouDrive, шеринг такси YouDrive Business, а также маркетплейс YouDrive Pool, который позволяет запустить свой каршеринг. По собственным данным, парк каршеринга насчитывает около 4,5 тысячи автомобилей.

Фото: Pavel L Photo and Video / Shutterstock

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