Число молодых предпринимателей в России достигло 243,5 тыс. — Минэкономразвития

Число молодых предпринимателей в России достигло 243,5 тыс., сообщили в Минэкономразвития. С 2019 года количество предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло с 1,5 раза. Доля таких ИП в общей численности пока невелика, но темпы прироста увеличиваются.
В России за последние четыре года количество предпринимателей в возрасте до 25 лет выросло в 1,5 раза. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Минэкономразвития.
Если в 2019 году число молодых предпринимателей составляло 148 тыс., то в 2023 году их стало уже 243,5 тыс. Только за 2023 год количество ИП в возрасте до 25 лет увеличилось на 20,6%.
В общей численности индивидуальных предпринимателей доля молодых ИП составляет 5,9%.
По итогам 2023 года количество действующих ИП в России выросло до 387 тыс. Это рекордный показатель с 2008 года.
Фото на обложке: Ground Picture /
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