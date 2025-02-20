Самозанятые в возрасте до 25 лет начали чаще регистрировать ИП

Самозанятые в возрасте до 25 лет все чаще регистрируются в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщают «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование сервиса для сделок с фрилансерами Solar Staff и банка для предпринимателей «Бланк».

В частности, Solar Staff изучил налоговые статусы своих исполнителей, которые работают более чем в 3 тыс. компаний в России. «Бланк» же проанализировал профили 35 тыс. своих клиентов и обнаружил, что среди них есть 3,26% ИП в возрасте до 25 лет, тогда как в 2023 году этот показатель был равен 2,89%.

Выводы о росте числа ИП среди молодежи подтверждает статистика Минэкономразвития, пишут «Ведомости». По данным ведомства, в 2019 году ИП среди россиян до 25 лет было 148 тыс., в 2023-м — уже 243,5 тыс. За прошлый год число «молодежных» ИП увеличилось на 20,6% год к году (+41,5 тыс.)

Зачем самозанятым переходить на ИП? Установленный для самозанятых потолок ежегодного дохода в 2,4 млн рублей не позволяет масштабировать бизнес или получать более высокий доход, что заставляет их переходить на ИП, рассказал «Ведомостям» гендиректор Solar Staff Владимир Корицкий. Среди других преимуществ статуса ИП эксперт назвал возможность открыть свой расчетный счет, что важно для ведения регулярной предпринимательской деятельности.

Слова Корицкого подтверждает предпринимательница из Санкт-Петербурга Лина Погорова, которая до перехода на ИП принимала оплату от заказчиков в наличных или на личную карту. Из-за этого она часто теряла проекты ввиду нежелания клиентов разбираться с механизмом оплаты. Переход на ИП позволил Погоровой открыть расчетный счет, где все операции выполняются в считанные секунды.

Ранее, 11 февраля, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева сообщила о том, что в столице число самозанятых достигло 1,9 млн человек, а за последний год их количество выросло на 350 тыс.

В мэрии указали, что в 2024 году самозанятые уплатили в столичный бюджет 15,1 млрд рублей — рост показателя год к году составил 46%. За все время действия специального налогового режима в московский бюджет поступило более 39 млрд рублей.

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