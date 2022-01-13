Молодежь ударилась в бизнес: доля предпринимателей до 25 лет выросла почти в три раза

Аналитическая служба Wildberries провела среди более 7,7 тыс. представителей бизнеса в 82 регионах страны, чтобы выяснить, как изменился портрет предпринимателя в 2021 году. С результатами исследования ознакомился RB.ru.

Более 80% из них являются индивидуальными предпринимателями, 11% — представителями небольших компаний с численностью сотрудников до 250 человек, 7% — самозанятыми и 1% — представителями крупного бизнеса.

Согласно результатам опроса, за минувший год доля молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет выросла с 6 до 16%. Большинство же (50%) представителей онлайн-бизнеса находятся в возрасте 26-35 лет. Наименьшая (1%) доля предпринимателей — в возрасте от 55 лет и старше.

Кроме того, за тот год обновился и гендерный состав представителей онлайн-бизнеса: доля женщин впервые превысила долю мужчин и составила 53% против 46% в 2020 году.

При этом каких-либо существенных различий в доходе или выборе товаров для продаж через маркетплейсы аналитики не обнаружили. Одежду, обувь и аксессуары через маркетплейсы продают 45% респондентов, 30% — товары для дома и ремонта, 17% — детские товары.

Предприниматели также сообщили, что около 50% из них закупают товары у российских производителей или же производят их самостоятельно.

Те, кто работает более года поделились тем, что за 2021 год успели нарастить продажи от 10 до 100%, а 15% продавцов увеличили свой доход в два или более раза.

Продажи 41% предпринимателей, продающих товары более 1 года на маркетплейсах, составили от 100 тыс. до 1 млн рублей ежемесячно, 27% — от 1 до 5 млн рублей, 9% — от 5 до 20 млн рублей. Еще 1% представителей российского бизнеса сообщили о ежемесячных продажах от 100 млн и выше.

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Фото на обложке: Unsplash