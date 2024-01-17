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Работодатели рассказали, за что ценят молодых сотрудников

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Для 60% российских работодателей главным преимуществом молодых сотрудников (18-25 лет) стали гибкость ума и креативность. Об этом говорится в исследование сервисов «Работа.ру» и «СберПодбор», с результатами ознакомился RB.RU.

Работодатели рассказали, за что ценят молодых сотрудников

Еще 41% уважают таких работников за знание последних трендов в области работы. Быструю адаптацию молодого специалиста, а также энергичность и целеустремленность ценят по 38% респондентов. 

35% компаний чаще обращают внимание на желание соискателей учиться и получать новые знания. Почти треть респондентов рассказали, что именно молодые сотрудники отличаются оптимизмом и легким отношением к трудностям.

Еще 30% работодателей среди преимуществ таких специалистов назвали стремление к развитию и личностному росту, 25% — дружелюбие и быстрое знакомство с коллективов, 23% — лояльность к первой работе, 17% — готовность к переработкам и дополнительной нагрузке.

При этом 13% работодателей отметили готовность таких соискателей работать за небольшую зарплату, 11% — эмоциональный интеллект, 1% опрошенных указали другие причины. 10% представителей бизнеса рассказали, что не видят преимуществ молодых соискателей перед более старшими сотрудниками.

 В опросе участвовали более 350 представителей российских компаний из всех регионов страны. Исследование проводилось в декабре 2023 года.

Фото на обложке: Unsplash

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