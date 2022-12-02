Основатели сервиса удаленной психологической помощи YouTalk продали компанию

Частный фонд AYR Capital купил 100% долей российского сервиса удаленной психологической помощи YouTalk. О сделке сообщила соосновательница проекта Анна Крымская на своей странице в Facebook*.

Крымская не раскрыла RB.RU сумму сделки.

YouTalk был основан в 2018 году Анной Крымской и Александрой Темляковой. Сервис предоставляет услуги консультирования с психологом в WhatsApp, Telegram, Skype. Число клиентов YouTalk составляет около 50 тыс. человек. За время своего существования компания не привлекала инвестиции.

Согласно данным системы «Контур.Фокус», выручка проекта по итогам 2021 года составила 122 млн рублей, что почти в девять раз превышает показатель 2020 года, чистая прибыль — 11 млн рублей.

AYR Capital — частный инвестиционный фонд, основанный Александром Рогачевым в 2014 году. Компания специализируется на инвестициях в недвижимость. Так, в августе 2022 года фонд вложился в инвестплатформу коммерческой недвижимости SimpleEstate.

* Входит в Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ.

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