Основатели сервиса удаленной психологической помощи YouTalk продали компанию

Частный фонд AYR Capital купил 100% долей российского сервиса удаленной психологической помощи YouTalk. О сделке сообщила соосновательница проекта Анна Крымская на своей странице в Facebook*.
Крымская не раскрыла RB.RU сумму сделки.
YouTalk был основан в 2018 году Анной Крымской и Александрой Темляковой. Сервис предоставляет услуги консультирования с психологом в WhatsApp, Telegram, Skype. Число клиентов YouTalk составляет около 50 тыс. человек. За время своего существования компания не привлекала инвестиции.
Согласно данным системы «Контур.Фокус», выручка проекта по итогам 2021 года составила 122 млн рублей, что почти в девять раз превышает показатель 2020 года, чистая прибыль — 11 млн рублей.
AYR Capital — частный инвестиционный фонд, основанный Александром Рогачевым в 2014 году. Компания специализируется на инвестициях в недвижимость. Так, в августе 2022 года фонд вложился в инвестплатформу коммерческой недвижимости SimpleEstate.
* Входит в Meta, которая признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена в РФ.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Британский стартап представил видеоигру для пожилых собак
- 2 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
- 3 6 сервисов, чтобы предупредить выгорание: подборка для компаний
- 4 Что делать, когда все вокруг разваливается? Подборка техник
- 5 Не можете уйти в отпуск? Попробуйте воркейшн
ВОЗМОЖНОСТИ
02 декабря 2022
04 декабря 2022
05 декабря 2022