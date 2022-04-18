На Молодежном конгрессе по цепям поставок обсудят острые вопросы логистики

24 апреля в Москве состоится конференция, в рамках которой пройдут круглые столы и выступления спикеров по темам логистики и УЦП, деловой speed-dating и логистическая игра по управлению запасами. Участие бесплатное.
Конференция станет площадкой для знакомства молодых специалистов и опытных профессионалов в сфере управления цепями поставок.
Основные темы конференции — «Новые реалии в управлении цепями поставок: как компании справляются с кризисом?» и «Карьера в управлении цепями поставок: рост в условиях неопределенности».
В качестве спикеров выступят:
- Виктор Коданев, руководитель направления по развитию международных цепей поставок Dodo Brands;
- Марья Дей, директор по развитию новых форматов Ozon fresh;
- Руслан Рыжонков, операционный директор Ozon fresh;
- Сергей Толстоухов, директор по логистике «Северсталь» и другие.
В конце мероприятия участники будут играть в одну из модификаций Beer Game, максимально приближенную к реалиям бизнеса. В процессе игрокам предстоит решить важнейшую задачу логистики — управление запасами продукции с учетом множества факторов внешней и внутренней среды компании и основных контрагентов: поставщиков и клиентов.
Деловой speed-dating позволит менторам найти своих менти, участникам конгресса — опытных наставников, а коллегам — единомышленников для совместных проектов.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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