На Молодежном конгрессе по цепям поставок обсудят острые вопросы логистики

24 апреля в Москве состоится конференция, в рамках которой пройдут круглые столы и выступления спикеров по темам логистики и УЦП, деловой speed-dating и логистическая игра по управлению запасами. Участие бесплатное.

Конференция станет площадкой для знакомства молодых специалистов и опытных профессионалов в сфере управления цепями поставок.

Основные темы конференции — «Новые реалии в управлении цепями поставок: как компании справляются с кризисом?» и «Карьера в управлении цепями поставок: рост в условиях неопределенности».

В качестве спикеров выступят:

Виктор Коданев, руководитель направления по развитию международных цепей поставок Dodo Brands;

Марья Дей, директор по развитию новых форматов Ozon fresh;

Руслан Рыжонков, операционный директор Ozon fresh;

Сергей Толстоухов, директор по логистике «Северсталь» и другие.

В конце мероприятия участники будут играть в одну из модификаций Beer Game, максимально приближенную к реалиям бизнеса. В процессе игрокам предстоит решить важнейшую задачу логистики — управление запасами продукции с учетом множества факторов внешней и внутренней среды компании и основных контрагентов: поставщиков и клиентов.

Деловой speed-dating позволит менторам найти своих менти, участникам конгресса — опытных наставников, а коллегам — единомышленников для совместных проектов.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

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