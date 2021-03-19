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Открыта регистрация на молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF 2021

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

6 апреля в «Сколтехе» пройдет молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF 2021. В программе — дискуссии с экспертами, развлекательные мероприятия, мастер-классы и награждение IT-специалистов. Также можно участвовать онлайн. Регистрация открыта до 22 марта.

Открыта регистрация на молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF 2021

Во время регистрации студенты и молодые специалисты выберут один из четырех потоков:

  1. «(Не)виртуальная реальность» — проблемы цифровой зависимости.
  2. «Цифровая экономика: утопия или антиутопия» — будущее IT-индустрии в России.
  3. «Мои персональные данные: чьи они на самом деле» — использование данных пользователей бизнесом.
  4. «2020 – год ТикТока: хайп или новая площадка для молодежи» — тренды социальных сетей.

После выступления спикеров участники смогут задать вопросы, а затем высказать свое мнение по выбранной теме. Итоги и основные идеи организаторы соберут в «Молодежное послание».

Среди интерактивных мероприятий форума — VR/AR-зона, площадка с технологиями 90-х и нулевых, стенд с нейросетью и мастер-классы представителей бизнеса.

Кроме того, участники могут подать заявку на премию IT-специалистов. Жюри выберет победителей в шести номинациях:

  1. «Лучший молодежный IT-стартап».
  2. «Просветительский IT-проект года».
  3. «Лучший молодежный IT-блогер года».
  4. «Лучший студенческий IT-проект».
  5. «Международная премия в области IT».
  6. «Женское лидерство в IT-сфере».

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Sofiia Sydor / Shutterstock

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