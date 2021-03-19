Открыта регистрация на молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF 2021

6 апреля в «Сколтехе» пройдет молодежный форум по управлению интернетом Youth RIGF 2021. В программе — дискуссии с экспертами, развлекательные мероприятия, мастер-классы и награждение IT-специалистов. Также можно участвовать онлайн. Регистрация открыта до 22 марта.

Во время регистрации студенты и молодые специалисты выберут один из четырех потоков:



«(Не)виртуальная реальность» — проблемы цифровой зависимости. «Цифровая экономика: утопия или антиутопия» — будущее IT-индустрии в России. «Мои персональные данные: чьи они на самом деле» — использование данных пользователей бизнесом. «2020 – год ТикТока: хайп или новая площадка для молодежи» — тренды социальных сетей.

После выступления спикеров участники смогут задать вопросы, а затем высказать свое мнение по выбранной теме. Итоги и основные идеи организаторы соберут в «Молодежное послание».

Среди интерактивных мероприятий форума — VR/AR-зона, площадка с технологиями 90-х и нулевых, стенд с нейросетью и мастер-классы представителей бизнеса.

Кроме того, участники могут подать заявку на премию IT-специалистов. Жюри выберет победителей в шести номинациях:

«Лучший молодежный IT-стартап». «Просветительский IT-проект года». «Лучший молодежный IT-блогер года». «Лучший студенческий IT-проект». «Международная премия в области IT». «Женское лидерство в IT-сфере».

Подробности и регистрация — на сайте.

Фото на обложке: Sofiia Sydor / Shutterstock