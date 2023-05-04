Сервис аренды строительных инструментов YouTool привлек 20 млн рублей от Фонда развития венчурного инвестирования Москвы и венчурного фонда Zerno Ventures. Компания планирует масштабироваться с текущих 50 точек в столице до 800.

Фонд венчурного инвестирования Москвы и фонд Zerno Ventures вложили по 10 млн рублей в сервис аренды строительных инструментов YouTool. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

YouTool на данный момент располагает 50 точками аренды инструментов в Москве. В планах компании масштабироваться до 800 точек.

В сервисе аренды инструментов YouTool можно взять напрокат перфоратор, лестницу, дрель и другие инструменты. Оформление заказа и доставка занимает не более 30 минут, есть возможность самовывоза. Сделать заказ можно в приложении сервиса.

За два года на платформе YouTool было заключено более 15 тыс. сделок, сообщили в компании.

«Наша задача – превратить в арендатора каждого третьего покупателя до 2025 года», – рассказал основатель сервиса YouTool Евгений Гаффаров.

YouTool участвовал в акселераторе StartHub.Moscow. В его рамках сервис в десять раз нарастил выручку и в три раза увеличил количество точек по аренде инструментов.

Сервисом YouTool управляет ООО «Дженезис». По данным из ЕГРЮЛ, в 2022 году компания получила выручку в размере 3,6 млн рублей, чистый убыток составил 7,3 млн рублей.

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