Российский маркетплейс авторских туров YouTravel.me попал в топ-5 проектов 500 Startups

Российский маркетплейс авторских групповых туров YouTravel.me попал в топ-5 команд на демо дне акселератора 500Georgia, сообщил RB.ru представитель проекта. 500Georgia проводится американским венчурным фондом и стартап-акселератором 500 Startups.

Отмечается, что компания стала первым российским проектом, который добился подобного результата на 500Georgia. Демо день проходил в Грузии 11 марта. Всего в нем приняли участие 10 команд.

По словам гендиректора сервиса Ольги Бортниковой, проект стал участником акселератора, чтобы привлечь финансирование для выхода на зарубежные рынки. В результате демо дня YouTravel.me получил предложения о дополнительных встречах с инвесторами для обсуждения вариантов партнерства.

«Благодаря общению с международными менторами во время акселератора мы закрыли первые сделки в США. После завершения акселератора менторы помогают нам разобраться и понять, как работать на зарубежных рынках, делятся опытом и экспертизой», — рассказала Бортникова.

YouTravel.me был запущен в 2018 году. По собственным данным, сервис предлагает авторские групповые туры от более чем 3 тысяч трэвел-экспертов. У каждого из авторов туров есть свой рейтинг и профайл.

Вся процедура бронирования и оплаты тура осуществляется дистанционно на сайте компании. Система также дает возможность напрямую пообщаться с организатором поездки.

Основателями проекта являются супруги Ольга и Иван Бортниковы. По данным ЕГРЮЛ, компания «Ютревелми» была создана в марте 2018 года. Гендиректору Ольге Бортниковой принадлежит 41,85% сервиса, ее супругу — 32,55%. Еще 18,6% владеет Иван Михеев. Оставшиеся 7% — у ООО «Стартап Лаборатория».

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Фото: Unsplash