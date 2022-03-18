YouTube в России может быть заблокирован максимум через 9 дней — «РИА Новости»

YouTube сможет беспрепятственно работать на территории России еще 9 дней максимум. Близкий к Роскомнадзору источник «РИА Новости» назвал сроки блокировки видеохостинга – 27 марта, но доступ к YouTube могут запретить уже сегодня – 18 марта.
YouTube собирались заблокировать еще на прошлой неделе, но не стали этого делать из-за блокировки соцсети Instagram, рассказал агентству «РИА Новости» источник, близкий к Роскомнадзору. Instagram полностью заблокировали в России в 00:00 МСК 14 марта.
По словам источника агентства, возможный срок блокировки YouTube – 27 марта, но это может произойти уже сегодня, то есть в пятницу 18 марта.
Разговоры о блокировке YouTube в России начались после нескольких сообщений Роскомнадзора о том, что видеохостинг занимается «террористической» деятельностью. Ведомство указало на размещенные на YouTube призывы к выведению из строя железнодорожных сетей России и Белоруссии.
С начала военной операции на Украине в России заблокировали социальные сети Facebook и Instagram. Сервис коротких видео TikTok принял решение запретить российским пользователям публиковать новый контент.
Фото на обложке: Alex Yeung /
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