В Госдуме исключили блокировку YouTube до появления равнозначной замены

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн исключил блокировку YouTube в России до появления полноценного аналога платформы. Депутат отметил, что от поспешного запрета пострадают в первую очередь пользователи.

«На сегодня адекватной и полноценной замены YouTube в российских аналогах, к сожалению, пока нет. Ключевое слово тут — "пока"», — цитирует Хинштейна «Интерфакс».

Политик сообщил, что сейчас YouTube, как и его головная компания Google, «занимает достаточно субъективную и политически мотивированную позицию по отношению к России».

Однако, если власти решат ограничить доступ к платформе, «сначала надо решить вопрос адекватной замены, иначе заложниками станут пользователи». По словам депутата, пока равнозначного отечественного аналога у YouTube нет, и вскоре будет поставлен вопрос, почему он до сих пор не был создан.

При этом Хинштейн рассказал, что блокировка мессенджера WhatsApp «не создаст серьезных проблем», поскольку у приложения есть множество аналогов. Глава комитета по информационной политике повторил, что мессенджер заблокируют в случае запуска в нем русскоязычных каналов.

Ранее представители российских властей рассказали, что позиция по деятельности WhatsApp в стране может быть пересмотрена. В связи с появлением каналов в мессенджере представители парламента опасаются «возникновения фейков об СВО, ВС РФ, российской власти, истории нашей страны».

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