Эксперт рассказал, когда и почему в России могут заблокировать YouTube. Это случится «к осени», когда в стране полноценно заработают его аналоги – Rutube и видео в «ВКонтакте», считает член СПЧ Игорь Ашманов.
Ашманов сказал на круглом столе в Общественной палате, что в любом случае россиянам нужно рассчитывать на блокировку YouTube.
Эксперт предположил, что это произойдет осенью, когда в России полноценно заработает аналог YouTube – российский Rutube – и платформа видео в «ВКонтакте» станет «более или менее самостоятельным хостингом».
«Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена ( YouTube, прим. ред.)», – заявил Игорь Ашманов.
Ашманов напомнил о штрафе, который Google – владелец YouTube – получил 18 июля по решению суда за неудаление запрещенной в России информации. Оборотный штраф составил 21,07 млрд рублей. Первый оборотный штраф Google получил в декабре 2021 года – он составил 7,2 млрд рублей.
Фото на обложке: Chubo - my masterpiece /
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