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Эксперт рассказал, когда и почему в России могут заблокировать YouTube

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперт рассказал, когда и почему в России могут заблокировать YouTube. Это случится «к осени», когда в стране полноценно заработают его аналоги – Rutube и видео в «ВКонтакте», считает член СПЧ Игорь Ашманов.

Эксперт рассказал, когда и почему в России могут заблокировать YouTube

Ашманов сказал на круглом столе в Общественной палате, что в любом случае россиянам нужно рассчитывать на блокировку YouTube.

Эксперт предположил, что это произойдет осенью, когда в России полноценно заработает аналог YouTube – российский Rutube – и платформа видео в «ВКонтакте» станет «более или менее самостоятельным хостингом».

«Когда начнется нормальная работа этих сервисов, появится замена ( YouTube, прим. ред.)», – заявил Игорь Ашманов.

Ашманов напомнил о штрафе, который Google – владелец YouTube – получил 18 июля по решению суда за неудаление запрещенной в России информации. Оборотный штраф составил 21,07 млрд рублей. Первый оборотный штраф Google получил в декабре 2021 года – он составил 7,2 млрд рублей.

Фото на обложке: Chubo - my masterpiece / Shutterstock

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