Эксперт рассказал, когда и почему в России могут заблокировать YouTube. Это случится «к осени», когда в стране полноценно заработают его аналоги – Rutube и видео в «ВКонтакте», считает член СПЧ Игорь Ашманов.

Эксперт рассказал, когда и почему в России могут заблокировать YouTube