Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

YouTube прекратит показывать всплывающие рекламные баннеры во время просмотра видео

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Видеохостинг YouTube вскоре прекратит показывать всплывающие рекламные баннеры во время просмотра роликов с ПК и ноутбуков. В компании посчитали такой формат рекламы устаревшим.

YouTube прекратит показывать всплывающие рекламные баннеры во время просмотра видео

О сворачивании такого формата рекламы, как всплывающие рекламные баннеры во время просмотра видео, сообщила компания Google – владелец видеохостинга YouTube.

Всплывающие рекламные баннеры во время просмотра контента с ПК и ноутбуков перестанут показываться пользователям YouTube с 6 апреля 2023 года. В Google уточнили, что на мобильных устройствах такой формат рекламы уже не используется.

Отмена показа баннеров не скажется на деятельности блогеров и создателей контента, отметили в Google. Тем создателям контента, кто пользовался всплывающими рекламными баннерами, предложат перейти на другой формат рекламы.

Доходы российских блогеров от рекламы на YouTube в 2022 году упали на 12,4% до 1,1 млрд рублей. На снижение заработка повлияло отключение монетизации на видеохостинге и уход с рынка иностранных рекламодателей.

Фото на обложке: FellowNeko / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Режиссер картины о Стиве Джобсе снимет документальный фильм про Илона Маска
  2. 2 «Алгоритм Инвестиции» купила 6% производителя анимационного контента Magic Factory Animation
  3. 3 7 правил блогинга для предпринимателей, которые хотят стать инфлюенсерами
  4. 4 23 полезные нейросети — сервисы для перевода, презентаций, аналитики и создания контента
  5. 5 PXM — подход, чтобы побороть хрупкость пользовательского опыта и оптимизировать его
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

07 марта 2023

ChatGPT Hackathon

07 марта 2023

Tumar.One

08 марта 2023

Digital Camp

Все ВОЗМОЖНОСТИ