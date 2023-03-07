YouTube прекратит показывать всплывающие рекламные баннеры во время просмотра видео

Видеохостинг YouTube вскоре прекратит показывать всплывающие рекламные баннеры во время просмотра роликов с ПК и ноутбуков. В компании посчитали такой формат рекламы устаревшим.
О сворачивании такого формата рекламы, как всплывающие рекламные баннеры во время просмотра видео, сообщила компания Google – владелец видеохостинга YouTube.
Всплывающие рекламные баннеры во время просмотра контента с ПК и ноутбуков перестанут показываться пользователям YouTube с 6 апреля 2023 года. В Google уточнили, что на мобильных устройствах такой формат рекламы уже не используется.
Отмена показа баннеров не скажется на деятельности блогеров и создателей контента, отметили в Google. Тем создателям контента, кто пользовался всплывающими рекламными баннерами, предложат перейти на другой формат рекламы.
Доходы российских блогеров от рекламы на YouTube в 2022 году упали на 12,4% до 1,1 млрд рублей. На снижение заработка повлияло отключение монетизации на видеохостинге и уход с рынка иностранных рекламодателей.
Фото на обложке: FellowNeko /
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