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Google впервые раскрыл выручку YouTube

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Alphabet (материнская компания Google) опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и весь 2019 год, в котором впервые раскрыла выручку YouTube с момента создания платформы. За год она выросла на 36% — до $15 млрд, за квартал — на 31%, до $4,7 млрд.

Google впервые раскрыл выручку YouTube

В показатель выручки YouTube входят только доходы сервиса от рекламы. Нерекламными доходами YouTube являются подписки на Premium без рекламы и стриминговый севрис YouTube Music (в России стоят 199 и 169 рублей в месяц).

Выручка от подписок входит в сегмент «Прочие доходы Google» (Google other). Туда также входят доходы от продажи смартфонов Pixel и устройств для умного дома. В четвертом квартале эта категория выросла на 13% — до $5,3 млрд, за год — на 21%, до $17 млрд.

Aplhabet не раскрывает данные по прибыли YouTube.

Общая выручка Alphabet за квартал достигла $46,1 млрд, за год — $162 млрд (рост на 18% в годовом исчислении в обоих случаях). Чистая прибыль компании выросла за квартал на 19% — до $10,67 млрд, за год — на 13%, до $34,3 млрд.

Как пишет Reuters, результаты Alphabet по чистой прибыль превзошли прогноз аналитиков, которые ожидали $8,78 млрд. Однако выручка компании не дотянула до прогноза в $46,94 млрд. Кроме того, рост выручки на 18% за квартал оказался самым медленным с 2015 года.

На этом фоне акции Alphabet после закрытия торгов упали на 4,5%.

Фото:  NiP STUDIO / Shutterstock

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21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

25 февраля 2020

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